Ramazan ayı içerisinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yoğun ilgi gören Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın bu haftaki yarışmacıları arasında hemşehrimiz Muhammed Tarık Kirenci yer aldı.

Sunuculuğunu Hafız Bekir Köse'nin üstlendiği yarışmanın jüri koltuğunda Osman Egin, Dr. Mehmet Ali Sarı ve Halil Necipoğlu oturdu.

Yarışmada Çorum'da Ahi Evran Cami Müezzini ve aynı zamanda Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Muhammed Tarık Kirenci yarıştı.

Kartal İHL mezunu olan Muhammed Tarık Kirenci'nin Kur'an tilaveti jüri üyesi hocalardan iyi derecede puan alırken, hem Kartal İHL mezunu olması hem müezzin olarak görev yapması hem de doktor adayı olması jüriden ve seyircilerden takdir ve alkış topladı.