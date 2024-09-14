Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre; Rekabet Kurulu Üyesi hemşehrimiz Berat Uzun görevden alınırken, yerine Ridvan Duran atandı.

BERAT UZUN KİMDİR?

1984 yılı Çorum doğumlu olan Berat Uzun, Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuş, akabinde Ankara Üniversitesinde Kent ve Çevre Bilimlerinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış, Özel Kalem Müdürü, Bakanlık Müşaviri görevlerinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığında çeşitli kademelerde görev alan UZUN, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı V. görevinde iken 25 Şubat 2022 tarih ve 31762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/73 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rekabet Kurulu Üyeliğine atandı.

2 Kasım 2023 tarih 32357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/474 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rekabet Kurulu Üyeliğine yeniden atanmıştı.