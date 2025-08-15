Çankırı Garnizon Komutanlığına geçtiğimiz hafta Tuğgeneralliğe terfi eden Çorumlu hemşehrimiz Kıdemli Albay Cumhur Yazgan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kesinleşen general ve amiral atamaları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Atama listesinde, Çankırı Garnizon Komutanlığı’na ilişkin önemli bir değişiklik de yer aldı.

Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük’ün emekliliğe ayrılmasının ardından yerine gelen isim belli oldu.

Kıdemli Albay Cumhur Yazgan, yeni atama kararıyla Çankırı Garnizon Komutanı oldu.

Uzun yıllar komando birliklerinde bölük ve tabur komutanlıkları, albay olarak Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığı, İstanbul Kuleli Askeri Okulu Yerleşke Komutanlığı görevlerinde bulunan Cumhur Yazgan, Kıdemli Albay olarak Mardin-Kızıltepe'de Alay Hudut Komutanlığı yapıyordu.