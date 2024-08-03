2024 yılı Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, TSK’da görevli general, amiral ve albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması ve emeklilikleri görüşüldü.

Emekliye sevk edilen isimlerden biri de 1. Ordu Komutanı ve İstanbul Garnizon Komutanı Çorumlu hemşehrimiz Orgeneral Ali Sivri oldu.

Ali Sivri daha önce de 7. Ordu, 4. Ordu ve Ege Ordusu Komutanlığı görevlerinde de bulunmuştu.

ALİ SİVRİ KİMDİR?

Ali Sivri, 10 Eylül 1961 yılında Çorum Osmancık’ta doğdu. 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2008'de tuğgeneral oldu. 2008-2010 arası 16. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı, 2010-2012 arası Millî Savunma Bakanlığı Cari Mal ve Hizmet Tedarik daire başkanlığı yaptı. 2012'de tümgeneral rütbesine terfi etti.

Bu rütbede 2012-2014 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler başkanlığı, 2014-2015 arası 23. Motorize Piyade Tümeni komutanlığı, 2015-2016 arası 1. Ordu kurmay başkanlığı yaptı. 2016'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası 7. Kolordu, 2017-2019 arası 4. Kolordu komutanlığı yaptı. 2019'da Ege Ordusu Komutanı oldu. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 19 Ağustos 2022 tarihinden bu yana 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürütüyordu. Şafak Sivri ile evli olan ve 1 çocuğu buluna Ali sivri 24 Aralık 2021'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi.