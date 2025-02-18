Çorumlu bürokratlardan İlyas Sarıyerli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı.

Milli Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına bağlı çeşitli kurumlarda uzun süre görev yapan Sungurlulu hemşehrimiz İlyas Sarıyerli, yaklaşık 10 yıl Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü yaptıktan sonra, 2022 yılının Mart ayında araştırmacı olarak görevlendirildi.

1 Şubat 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen İlyas Sarıyerli, daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı.