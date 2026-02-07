Sigara yasakları genişliyor. Birçok yarı açık alan ve açık alan da kapalı alan statüsüne alınıyor. Sona gelinen taslakta, çocuk parkları ve sahiller kırmızı hat kapsamına alınacak.

Cezai yaptırımlara ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.