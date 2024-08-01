1 Ağustos Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ardından hemşehrimiz İlker Görgülü'nün rütbesi Tümgeneralliğe yükseltildi.

TÜMGENERAL İLKER GÖRGÜLÜ KİMDİR?

1973 yılında Çorum'un İskilip ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra, 1987-1991 yılları arasında Bursa'daki Işıklar Askeri Lisesi'nde eğitim aldı. 1991-1995 yılları arasında ise Kara Harp Okulu'nda öğrenim gördü ve 1995 yılında Tank Teğmen olarak mezun oldu.

İlker Görgülü 1995-1996 yıllarında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda subay temel kursunu tamamladıktan sonra, 1996-2002 yılları arasında çeşitli görevlerde bulundu. Bu dönemde sırasıyla 8’inci Mekanize Piyade Tugayı'nda (Beşiktepe/Tekirdağ), 39’uncu Piyade Tümeni'nde (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ve Kara Harp Okulu'nda (Ankara) takım komutanlığı yaptı. 2002-2005 yılları arasında 16’ncı Zırhlı Tugayı'nda (Devegeçidi/Diyarbakır) bölük komutanlığı görevini yürüttü. 2005-2008 yıllarında İstanbul Merkez Komutanlığı 1’inci Özel Korumalı Tabur Komutanlığı'nda yakın koruma birliklerinin komutanlığını üstlendi. 2008-2012 yılları arasında İstanbul Merkez Komutanlığı İkmal ve Bakım Kısım Amiri olarak görev yaptı. 2012-2015 yıllarında 95’inci Zırhlı Tugayı 2’nci Tank Tabur Komutanlığı'nda, 2015-2016 yıllarında 7’nci Korucu Komutanlığı'nda (Diyarbakır) Eğitim Subayı olarak görev aldı. 2016-2018 yılları arasında 16’ncı Mekanize Piyade Tugayı'nda (Devegeçidi/Diyarbakır) Kurmay Başkanlığı görevini yürüttü ve 2018-2020 yılları arasında Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkez Komutanlığı'nda (Şereflikoçhisar/Ankara) görev yaptı. 2020 yılında Genelkurmay Harekat Başkanlığı Terörizmle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev aldı ve 2020-2021 yılları arasında Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

2021 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının sonucunda Tuğgeneral rütbesine terfi eden İlker Görgülü, 24 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/427 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kara Harp Enstitüsü Müdürlüğü'ne ataması gerçekleşti.

2007'de Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmış, 2018-2019 yıllarında Karargâh Subaylığı (KARSU) eğitimini ve 2019-2020 yıllarında Komuta ve Kurmay eğitimini bitirdi.

Evli ve bir çocuk babası olan Tümgeneral İlker Görgülü, İngilizce biliyor.