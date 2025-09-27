2025-2026 Hentbol Sezonu Hakem ve Gözlemci toplantısı yapıldı.

Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu’nda Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya, klasman hakemlerinden Yasin Tabak, Taner Adıkdı, Osman Çöl, Onur Çam, kasman gözlemcisi Gül Yağar, il hakemleri Ömür Soytemiz, Muammer Tekmen, Elif Buğdaycı, Sümeyye Eraslankılıç, Fulya Gökdemir, Haşim Erzurumlu ve il gözlemcisi Turgay Görkem katıldı.

2025-2026 sezonundaki değişen oyun kuralları Yasin Tabak ve Taner Adıkdı tarafından anlatıldı. Yeni sezondaki faaliyetler programı hakkında da bilgi verildi.

Erzurumlu’ya plaket

Vatani görevini yapmak üzere Sivas’a gidecek olan il hakemi Haşim Erzurumlu’ya plaket verildi.Yeni sezon hakem ve gözlemciler toplantısında Hentbol İl Temsilciliği tarafından plaket takdim töreni de düzenlendi. İl Temsilcisi Sami Öncel, yeni sezonda askerliği nedeni ile görev alamayacak olan Haşim Erzurumlu’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Çöl ve Çam Genç hakem seminerine çağrıldı

Dün Ankara’da başlayan hentbol genç hakem seminerine Çorum’dan iki isim davet edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından her sezon öncesi gelecek vat eden hakemler için düzenlenen genç hakemler semineri dün Ankara’da Türkiye Hentbol Federasyonu Eğitim Merkezi’nde başladı. 2 gün sürecek olan eğitim seminerine 46 genç hakem davet edilirken, Çorum’dan da Osman Çöl ve Onu Çam da çağrıldı.

Soytemiz İl Temsilciliğ iYardımcısı oldu

20 yıla yakındır hentbol hakemi olarak görev yapan Ömür Soytemiz’e, hentbol il temsilciliği tarafından özel bir görev verildi.Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel, önceki gün gerçekleşen hakem ve gözlemci seminerinde hentbol hakem camiasının en tecrübeli isimlerinden biri olan Ömür Soytemiz’e, il temsilciliği yardımcılığı görevi verildi. İl Temsilcisi Sami Öncel, kendisinin şehir dışında olması durumlarında hentbol branşıyla alakalı tüm yetkinin Soytemiz’de olacağını duyurdu.