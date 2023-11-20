Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kadınlar Hentbol 2. liginde temsilcimiz Çorum Gençlikspor, Kastamonu deplasmanında 44-33 mağlup oldu. Cumartesi günü Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa Kupalarında büyük başarılar kazanan Kastamonu hentbol takımının alk yapısı konumundaki Esan Akü Merkez Spor karşısında maçın ilk yarısında iyi bir mücadele ortaya koyan Çorum Gençlikspor bu devreyi 21-17 geride tamamladı.

Maçın ikinci arasında fiziksel güç ve tecrübe farkı ortaya çıkınca ev sahibi takım maçta farkı açtı. Esan Akü takımında Tuana 11 golle takımının en fazla gol atan ismi olurken Aleyna 9 gol, Zehra Esel ve Sevgi Nur 8'er gol Irmak Atiye 5 gol ve Nehir Çatal ise 3 golle galibiyete katkı verdiler.

Temsilcimiz Çorum Gençlikspor'da ise Fulya 11 golle en fazla gol atan isin olurken Seher 8 golle ikinci Ceyda 5 gollük katkı verirken Simge 4 gol Öykü ve Ceren ise 2'şer gollük katkı verdiler.