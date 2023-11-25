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Okullu Yıldız Erkekler Hentbol’da Toprak Sanayi Ortaokulu şampiyon oldu.

Yedi takımın mücadele ettiği yıldız kızlar hentbol il birinciliğinde final maçında Sultan Abdulhamid Han Ortaokulunu yenen Toprak Sanayi mutlu sona ulaştı.

Yedi takımın iki grupta yaptığı maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştı ve bu maçları kazanan iki okul finalde şampiyonluk maçında karşı karşıya geldiler.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan final maçında Toprak Sanayi Ortaokulu, Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu’nu yenerek şampiyonluğu kazandı.

Bu maçtan önce üçüncülük dördüncülük maçında ise Mimar Sinan Ortaokulu ile Özel Doğa Ortaokulu arasındaki maçtan galibiyet ile ayrılan Mimar Sinan üçüncülük kupasını alırken Doğa Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle ilk dört sırayı alan okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.