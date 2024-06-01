Kulüplü Yıldız kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonasında birincilik kupasını Kastamonu Esen Akü Merkezspor takımı kazandı.

Final maçında Aksaray Belediyespor’u 27-24 yenen Kastamonu Esen Akü mutlu sona ulaştı.

Hafta sonunda 15 takımın dört grupta mücadelesi ile başlayan yıldız kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonasında Toki ve Tevfik Kış Spor Salonlarında oynanan maçların ardından ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek finalde mücadeleye hak kazandı.

Çeyrek final maçlarını kazanan dört takımın mücadele ettiği yarı finalde rakilerini yenen Kastamonu Esen Akü Merkezspor ile Aksaray Belediyespor takımları finalde Türkiye Şampiyonluğu için karşılaştı,

Beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne olan final maçının ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 13-13 berabere sona erdi.

İkinci yarıda rakibi önünde hücumda daha etkili olan vesavunması ile rakibine fazla gol şansı vermeyen Kastamonu Esan Akü Merkezspor takımı maçtan 27-24 galip ayrılarak Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Aksaray Belediyespor’un ikinci olduğu şampiyonada Antalya Kepez Belediyespor üçüncü İstanbul Üsküdar Belediyespor takımı ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dört sırayı alan kulüplere kupa sporcularına ise madalyaları verildi.

Ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hentbol Federasyonu As Başkanı Ediz Erkovan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Federasyon Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan ile Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak katıldılar.