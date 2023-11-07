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Gazetemiz köşe yazarı, spor yorumcusu Ali Atan, bugünki yazısında önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün başkanlığı döneminde şehre kazandırdığı ve yapıldığı yıl dünyanın en iyi statları yarışmasında 5. olan Çorum Yeni Şehir Stadı'ndan dolayı Külcü'ye teşekkür etti.

Kadın Milli Takım’ın Çorum’da en güzel şekilde ağırlanmasında ilk teşekkür edilmesi gereken kişinin Külcü olduğunu ifade eden Ali Atan, “Sezar'ın hakkı bunu gerektirir” dedi.

İşte Atan'ın bu haftaki yazı dizisi:

SAVUNAMAMAK

Sezon öncesi yönetim mali dengeyi sağlar ve transferleri yapar.

10-15 Temmuz tarihleri arasında kamp başlar.

Teknik adam ve ekibi takımı sezona hazırlar. Sonrası lig başlar ve saha sorumluluğu futbolcuya geçer. Futbolun işleyişini anlatmak bu kadar basittir.

Anlatırken basittir, basiti oynarsanız daha da basittir.

Gelinen noktada sanırım basiti yapamıyoruz.

Futbolcu topluluğunun, "Savunamama" gibi bir sıkıntıları var.

Futbol aklı hep şunu söyler, "En iyi savunma ileride başlar"

Peki bizde durum ne?

İki iyi örnek var önümüzde aslında.

Manisa ve Keçiören maçları.

İkisinde de öne geçmemize rağmen aldığımız puan sadece bir.

Bence Serkan hocanın ilk iş savunma sanatları üzerine çalışmalar olmalı.

Aksi taktirde işimiz bu ligde zordan da daha zor olacaktır.

Çünkü en ufak hatayı affetmeyen bir ligdeyiz.

Örnek mi? Son iki maç işte.

Görünen o ki, yönetimin mali anlamda işi zor.

Çünkü ciddi takviyeler şart gibi duruyor.

Bu da para demek, mali yük demek.

Serkan hocamızla işler beklenenden çok iyi gider ve bir şeye gerek kalmayabilir.

Orasını da bilemem.

İnşallah son yazdığım olur da işler artık yolunda gider.

Çünkü futbolda kazanmanın yolu attığınızdan az gol yemekten geçiyor.

2 atıp, 3 yeyince geçmiş oluyor.

Hakemler zaten evlere şenlik tipler.

Ne zaman ne yapacakları belli olmuyor.

Aslında ne yapacakları belli.

"Doğru yönetmek" bunu da yapamayan hakemlerle lig gidiyor.

Ha bu maçta hakemin maça etkisi çok muydu?

Belki %20,belki de %15.

Geriye kalan tamamen kendi hatalarımız.

Futbolcu kardeşimize bir şeyi hatırlatmak lazım.

Siz elinizdeki maçlarda takımı savunamazsanız ilerleyen haftalarda yönetimin sizi savunacak pek fazla sözü kalmaz.

Kulübün en çok hissesine sahip kişisi ile başkanı sizden biri de olsa futbolda tek gerçek skor tabelasıdır.

Bu seviyede bu kadar basit golleri yemeyin mesela.

Yemeyin ki, hepimiz sizi birlikte savunalım.

Kısaca iyi savunun, iyi savunalım.

Savunamazsanız ne mi olur?

Bize hiç bir şey olmaz.

Devre arasında gidişata göre yönetim savunmanızı beğenmezse gereğini yapar.

Serkan hocamız da kesin yeni transferler ister.

HEPİMİZİ MİLLİ YAPAN ADAM

Geçtiğimiz hafta şehir olarak milli olduk.

Futbolda ilk defa en üst düzey bir Milli Takım'ı ağırladık.

Bunun altında yatan tek gerçek ise yeni stadyum.

Hiç şüphesiz ülkenin en iyi stadyumlarından biri.

Bunu irili ufaklı bir çok stadyumda maç izlemiş biri olarak yazıyorum.

Bu stadyumun vizyonu ve şehre bakış açısı üst düzey olan Çorum Belediyesi eski Başkanı Sayın Muzaffer Külcü'nün eseri olduğuna inananlardanım.

Bugün Kadın Milli Takımı Çorum'da en güzel şekilde ağırlanmışsa ilk teşekkür edilmesi gereken isim Sayın Külcü'dür.

Bu satırları başka bir gazetede yazsam da çekinmeden yazardım.

Sezar'ın hakkı bunu gerektirir.

Bununla birlikte diğer emeği geçenlere de teşekkür ederdim ama onların teşekkürcüsü çok.

SAYIN SEÇİLMİŞLER...

İlimiz sayın seçilmişleri.

Biliyorum işiniz zor ve şehrin sorunlarıyla ilgileniyorsunuz.

Ancak bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorum.

Son haftalarda Çorum FK'nın maçlarında hakem hataları bizim aleyhimize çok fazla olmaya başladı.

Bu konuyla ilgili ne yapabilirsiniz bilmiyorum.

Bence yapılabilecek bir şeyler varsa lütfen yapın.

Çünkü bu takım dışında ilin tanıtımı adına ne yapsak nafile gibi duruyor.

Lütfen uzak durmayın bu takıma, en azından manevi yönden yanında olduğunuza dair imareler koyun günün sonuna.

İnanın bana sayın seçilmişler, bu takım bu şehire çok lazım.

Siz sahip çıkmazsanız bu takıma, Yozgatlılar dır dır diye ağlar peşimizden.

Kandıralı, aldın değil mi mesajı?

ANTİ PARANTEZ

Çorum FK Başkanı Sayın Oğuzhan Yalçın'ın en sevdiğim yönü alfabedeki tüm harflerle plan yapıyor olması.

Tahsin hoca gitti, isimler havada uçuşmaya başladı.

Oysa ki, Oğuzhan Yalçın kafasında o ismi çoktan oynamıştı.

Öyle de yaptı kendisi.

İşi fazla uzatmadan aklındaki isim Serkan hocayla anlaştı.

Doğru mu yaptı? Bence çok doğru.

Serkan hocanın başarı tablosu nasıl seyreder peki?

Tabela belirler azizim tabela.

Her ayrılık bir hüzün, her yeni isim bir başka mali hüküm.

Ne diyelim inşallah maya tutar.

Bu arada Burak'a görev verilmesi de şık durmuş.

Her iki imza da her iki tarafa hayırlı ve uğurlu olsun.

O SAKIZI SENİN...

İstiklal Marşı okunurken sakız çiğnenmez.

Protokolün önündeki sırada oturan şahıs bir daha böyle bir davranış içinde bulunma istersen.

Oturduğun sırayı biliyorum. Tekrar edersen o sakızı neden çiğnememen gerektiği noktasında ciddi tartışmaya girerim.

Yapacağın şey 90 dakika maç izlemek.

Bunu düzgünce yap ve git.

Tekrar ve büyük harflerle yazıyorum.

İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN SAKIZ ÇİĞNENMEZ..!