Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmeden sürerken gündeme gelen isimlerden biri olan Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeness çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Grossaspach ile oynanan hazırlık maçı öncesi bu iddialara dair konuşan deneyimli teknik direktör, böyle bir ilginin olmadığını dile getirdi.

"SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Hoeness açıklamasında "Herhangi bir şey duymadım. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Medya bunu büyük bir haber olarak görüyor ama benim için söz konusu değil" sözlerini sarf etti.