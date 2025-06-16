28. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında siyah ve beyaz grupta üçüncü hafta maçları tamamlandı. Siyah grupta Çopraşıklı Deli Kadirspor, Beyaz Grupta ise Kurt Elektrik ve Es Bilişim takımlarına zirvedeler.

Siyah grupta oynanan kritik maçta ilk iki maçını kazanan Çopraşıklı Deli Kadirspor ile Bolat Harita Mühendislik takımları arasındaki maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldılar. Grubun diğer maçında ise puanla tanışamayan iki takımın maçında Nurkaya Group ile Düvencispor arasındaki maçtan takımları karşılıklı gollerle 2-2 berabere ayrılarak turnuvadaki ilk puanlarını aldılar.

Grupta Çopraşıklı Deli Kadirspor üç maçta yedi puanla lider durumda bulunurken iki maçta Çorum Sürücü 4 puanla ikinci Bolat Harita Mühendislik takımı ise 2 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Nurkaya Group ve Düvencispor ise birer puana son iki sırada yer alıyor. Bu grupta dördüncü hafta maçları 20 Haziran cuma günü oynanacak. Haftanın kritik maçında ise ilk iki sırada yer alan Çopraşıklı Deli Kadirspor ise Çorum Sürücü Kursu arasında oynanacak.

Beyaz grupta ise Kurt Elektrik ve Es Bilişim takımları ikinci maçlarını da kazanarak ilk iki sırada yer aldılar. Kurt Elektrik, Vizyon Tarım karşısında ilk yaradı bulduğu gollerle maçı erken bitirdi ve sahadan 8-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak liderliğini devam ettirdi. Grubun diğer maçında ise Es Bilişim ve Kalehisar Kardeşler İveco maçında ilk dakikaları çekişmeye sahne olsa da ikinci yarının başında bulduğu gollerle maçı 4-2 kazanarak ikinci maçından da üç puanla ayrıldı.

Grupta dördüncü hafta maçları pazar günü oynanacak. Bu haftanın kritik maçında ilk iki sırada yer alan Es Bilişim ile Kurt Elektrik takımları arasında oynanacak.