Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları, Ankara’da bir araya gelerek son günlerde CHP’ye karşı yapılan eleştirilere tepki gösterdiler.

CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Genel Başkan Özgür Özel’in haftalık grup toplantısına katıldı.

Dinçer Solmaz, toplantı öncesi ve sonrası Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve parti üst düzey yetkilileri ile de görüşerek gündemi değerlendirdi. Solmaz ayrıca CHP Genel Merkezi önünde 81 başkanının katılımı ile düzenlenen ortak basın açıklamasına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi 81 İl Başkanı, CHP Genel Merkezi'nde ortak basın açıklaması yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun okuduğu basın açıklaması sonrası il başkanları CHP Genel Merkezi önünde fotoğraf çektirdi.

İl Başkanları adına konuşan Aslanoğlu, “Bugün karşı karşıya olduğumuz tüm saldırıların nedeninin 31 Mart 2024 yerel seçim başarımız olduğunu biliyoruz. Saldırıların halen birinci parti olmaya devam etmemizden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. İktidarın aksine bizler birinci parti olmayı bir başarı değil vatandaşımıza hizmet etmenin önemli sorumluluğu olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz” dedi.

Açıklamada, hiçbir gücün CHP örgütlerinin iradesine ipotek koyamayacağı vurgulanarak, “Kumpaslara geçit vermeyeceğiz” denildi.

