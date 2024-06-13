Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, kooperatif ve diğer oda başkanlarının bilgisi haricinde bir odanın anket çalışması yaparak ferdi hareket ettiğini belirtti.

Kooperatiflerin kuruluş amacının esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumak olduğunu belirten Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, “Kooperatifimiz bağlı meslek gruplarına göre 9 oda üyelerinden oluşmaktadır. Sorunlarımızla alakalı kooperatifimiz ve oda üyelerimiz sorunlarını çözme noktasında Valiliğimiz, Belediyelerimiz bütün kurum ve kuruluşlarımız sorunları giderme noktasında iletiriz. Bugüne kadar bize göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı Valiliğimize ve Belediyemize kurum ve kuruşlara temsil ettiğimiz üyelerimiz adına teşekkür ederiz. Burada kooperatifimiz ve diğer oda başkanlarının bilgisi haricinde bir odamız bizleri ve diğer odaları hiçe sayarak anket çalışması yaparak ferdi hareket etmektedir. Bizi yok hükmünde sayarak yapılan bu çalışmayı esefle kınıyorum. Yine aynı zamanda Çorum Sanayi Sitesi Kooperatif üyelerinin fikrini almadan Çorum Esnaf Odaları Birliği bizim görüşlerimizi almadan dilekçeler yazarak herhangi bir bilgilendirme toplantısı yapılmadan esnaf odalarında bizleri toplamadan yazı göndererek kararlar almaktadır. Biz bu toplantıda çağrılmayıp böyle bir çalışmadan haberdar edilmeden yapılan toplantıyı yok hükmünde saymaktayız. Kooperatifimiz mülkiyet yer alanları içerisinde bu çalışmayla alakalı bize soru sorduklarında toplantıya çağrılmadığımızdan dolayı böyle haberdar edilmediğimizi belirtiyoruz. Her daim esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız. İdrak edeceğimiz Kurban Bayramımızı kutlar tüm İslam alemine hayırlar getirmesini cenabı Mevla’dan dilerim” dedi.