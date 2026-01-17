Samsun’da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması Karadeniz Bölge Finallerinde Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Karadeniz Bölge Birincisi oldu.

30 okulun yarıştığı bu prestijli organizasyonda Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üstün performansıyla Karadeniz Bölge Birincisi oldu.

Okul Müdürü Özcan Sökmen, Müdür Yardımcısı Orhan Avcı ve Meslek Dersi Öğretmeni Ülkü Menşure Solak ile öğrenciler İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette Cemil Çağlar, öğrencileri ve emeği geçen idareci ve öğretmenleri tebrik ederek, elde edilen bu önemli başarıdan dolayı çeşitli hediyeler takdim etti ve başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

