Prof. Dr. Hilmi Demir'in oğlu Av. Oğuz Demir'in dün sosyal medya hesabından Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne yönelik kırgınlıklarını dile getirdiği açıklamanın ardından, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de bugün X'teki resmi hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. Hilmi Demir'in oğlu Oğuz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aile olarak kırgınlıklarının fakülte akademik kadrosuna değil, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne yönelik olduğunu belirtti.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan akademisyenlerin babasının yalnızca meslektaşı değil, aynı zamanda uzun yıllara dayanan dostları olduğunu belirten Oğuz Demir, “Acımızı ilk andan itibaren paylaşmış, ailemizin yanında durmuş ve babamıza duydukları samimi muhabbeti her vesileyle göstermişlerdir. Bu nedenle tepkimizin fakültenin akademik kadrosuna veya Çorum İlahiyat camiasına yöneltilmesine sebep olduysam şahsım adına özür dilerim.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut hocam da tarafımıza ulaşarak vefat duyurusunu zamanında hazırlayıp ilgili birimlere gönderdiğini ancak paylaşımın cenaze telaşı nedeniyle yayımlanmadığını daha sonra da kontrol edilmeden paylaşıldığını ifade etmiştir. Dolayısıyla eleştirimizin fakültenin akademik kadrosuna ve babamızın kıymetli dostlarına yöneltilmesi doğru değildir. Ancak fakülte hesabından yapılan bu talihsiz paylaşım asıl kırgınlığımızı yeniden görünür hale getirmiştir.” dedi.

Asıl kırgınlıklarının Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne olduğunu vurgulayan Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Babamız Prof. Dr. Hilmi Demir, yıllarını Hitit Üniversitesine vermiş bu üniversitede öğrenciler yetiştirmiş, akademik çalışmalarıyla kurumun adına ve itibarına katkı sunmuş bir ilim insanıdır. Buna rağmen Hitit Üniversitesi Rektörlüğü babamızın vefatının ardından bugüne kadar kurumsal bir taziye mesajı yayımlama nezaketini dahi göstermemiştir.

Ne var ki kamuoyunda üniversite yönetimine yönelik eleştiriler yükselince Rektörlük, bir başsağlığı mesajı yayımlamak yerine kendi konumunu savunan ve kendisini sorumluluktan kurtarmaya çalışan bir açıklama yapmayı tercih etmiştir.

Yıllarca üniversitenize hizmet etmiş bir hocanızın ardından iki cümlelik bir rahmet ve taziye mesajı yayımlamaya ihtiyaç duymayıp kendi makamınızı aklamak için uzun bir açıklama kaleme alabiliyorsanız ortada açık bir vefa, vicdan ve yönetim anlayışı sorunu vardır.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki hocalarımızın samimiyetinden ve babamıza duydukları vefadan hiçbir şüphemiz yoktur. Ancak Hitit Üniversitesi Rektörlüğü için aynı şeyi söylememiz ne yazık ki mümkün değildir.

Sayın Rektör, kamuoyuna sunduğunuz belgelerin hangi süreçlerin sonucunda ortaya çıktığını ve arka planda neler yaşandığı malumunuzdur. Savunma refleksiyle hareket etmek yerine bu yanlıştan dönmenizi ve babamızın hatırasına karşı gereken kurumsal nezaketi göstermenizi diliyoruz.”

REKTÖR ÖZTÜRK'DEN GECİKMELİ AÇIKLAMA

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, X'teki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Hilmi Demir'in oğlu Oğuz Demir ile görüştüğünü belirterek, taziyelerini ilettiklerini ve acılarını paylaştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sabah, merhum hocamız Prof. Dr. Hilmi Demir'in oğlu Oğuz Demir ile görüşerek taziyelerimizi ve acılarını paylaştığımızı ilettik.

Ani kaybımızın hepimizi derinden üzdüğünü ifade ederek ailesine başsağlığı, kendilerine sabır ve sağlıklı uzun ömürler diledik.

Farklı algılar üzerinden yaşanan yanlış anlaşılmaları kendisi ile paylaştık. Anlayışlı ve sağduyulu yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ederim.

Bu vesileyle; şahsım ve üniversitem adına Prof. Dr. Hilmi Demir hocamıza bir kez daha Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.”

DEMİR'DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Prof. Dr. Hilmi Demir'in oğlu Av. Oğuz Demir, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, tarafımıza ulaşarak yaşanan süreci tüm şeffaflığı ve içtenliği ile açıklamış, duyduğu üzüntüyü samimiyetle paylaşmıştır. Samimi yaklaşımı ve gösterdiği hassasiyet dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum.

İleriki günlerde üniversitede düzenlenecek Mevlid-i Şerif programında bir araya gelecek babamız Prof. Dr. Hilmi Demir’in adının üniversite bünyesinde yaşatılmasına yönelik düşüncemizi de aile olarak ileterek istişare etme fırsatı bulacağız. Babamızın aziz hatırasına gösterilen her samimi vefayı aile olarak daima minnetle karşılayacağız.”