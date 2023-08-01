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Resmi gazetede 1 Ağustos 2023 tarihi ile yayımlanmış olan ilana göre Hitit Üniversitesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere en az lise mezunu sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Bu kapsamda alımlar KPSS B Grubu puan sırasına göre yapılacak, mülakat yapılmayacak. Son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak açıklanadı.

KPSS 50 Taban Puan Şartı Arancak!

Üniversite personel alımı için adayların 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacak.

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Temizlik Görevlisi Alımı Şartları:

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak,

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları:

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,

ÖGG Kartına sahip olmak,

Erkek Olmak ve 167 cm boyundan kısa boylu olmamak,

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak ve gece-gündüz, iç-dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Başvurular sadece “Hitit Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapılacak.