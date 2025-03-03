Hitit Üniversitesi, Üniversiteler Masa Tenisi Süper Lig Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Burdur’da düzenlenen Üniversiteler Masa Tenisi Süper Lig Türkiye Şampiyonasında takım ve ferdi müsabakalarda üçüncülük kupasını kaldırdı.

50 farklı üniversiteden 78 takım ve 400'den fazla sporcunun katıldığı şampiyonada Spor Bilimleri Fakültesi doktor öğretim üyesi Abdurrahim Kaplan’ın antrenörlüğünde mücadele eden Masa Tenisi Erkek Takımı sporcuları üçüncülük kürsüsüne çıkarken, sporculardan Halil İbrahim Zer ise ferdi müsabakalarda bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcu ve takım yönetimini tebrik eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Spor organizasyonlarında üniversitemizi temsil ederek yeni bir başarı daha elde eden öğrencilerimizi ve hocalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.