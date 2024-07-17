Hitit Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 3 programa 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde öğrenci alınacak.

Hitit Üniversitesince Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) yeni programların açılması ve bazı programlarda ise yeniden öğrenci alınmasına yönelik yapılan başvuru kabul edildi.

Böylelikle 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Mahkeme Büro Hizmetleri Programı ile Aşçılık Programına ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programına 30 öğrenci alımı yapılacak.

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda

Yeni öğrencilerini Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda yetiştirecek Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı ile 3 boyutlu katı modelleme programlarını ve 3 boyutlu katı modelleme makinalarını kullanabilen, çağdaş sanat anlayışına yönelik tasarım ve özgün ürünler oluşturabilen mezunların sektöre kazandırılması amaçlanıyor.

Böylece mezun olan öğrenciler, özel kuruluşlarda üretici, tasarımcı ya da yönetici olarak çalışabildikleri gibi kendi atölyelerini de kurarak sektörde yer alabilecek.

Mahkeme Büro Hizmetleri Programı

Mahkeme Büro Hizmetleri Programı ile mahkemelerde, icra dairelerinde, noterlerde, infaz kurumlarında, adalet bürokrasisinde ve hukuk bürolarında yetişmiş, yetkin kâtip ile sekreter ve benzeri hukuk meslek ara elemanı ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Aşçılık Programı

Aşçılık Programı ile başta turizm ve endüstri sektörü olmak üzere ulusal hem de uluslararası boyutta ihtiyaç duyulan nitelikli aşçıların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında öğrenciler, üç yarıyıl boyunca gerekli beşeri/teknik bilgi ve becerilerle donatıldıktan sonra bu donanımlarını kullanabilme imkânı bulacakları bir yarıyıl sektörde “mesleki uygulama” dersi alacak.