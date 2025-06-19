AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, yaptığı açıklamada bazı mecralarda hedef haline getirilen Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi’ne sahip çıktı. Alar, "Çorum Belediyesi’nin halkımıza dokunan hizmetleri ve Hitit Üniversitesi’nin akademik başarıları ortadadır" dedi.

Çorum Belediyesi ve ilin güzide yükseköğretim kurumu olan Hitit Üniversitesinin, şehrin kalkınması, eğitimin niteliğinin artırılması ve halka en iyi hizmetin sunulması adına özveriyle çalıştığını kaydeden Yakup Alar, “Kamu yararına çalışan tüm kurumlarımızın yanında, onları desteklemeye ve şehir olarak birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Üzülerek görmekteyiz ki bazı kişi ve çevrelerce hiçbir somut bilgiye dayanmayan iddialar ortaya atılmakta, bu kurumlarımızın kurumsal itibarı zedelenmeye çalışılmaktadır. Şunu açıkça ifade etmek isteriz ki; bu tür ithamlar ne gerçeği yansıtmakta ne de kamu yararına hizmet etmektedir. Bu iki önemli kurumumuzu hedef alan bu karalama kampanyalarının, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmaması, kamuoyunu yanıltma amacı güttüğünü açıkça göstermektedir.

AK Parti olarak bizler; kamu kurumlarımızın yanında olmaya, onların hizmetlerini desteklemeye ve asılsız ithamlara karşı durmaya devam edeceğiz. Hukukun yanında yer alacağız” dedi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Hedef alınan kurumlarımız Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi, şehrimizin temel taşlarıdır. Her iki kurum da halkımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek, eğitimde ve hizmette kaliteyi artırmak adına gece gündüz çalışan, başarılı projelere imza atan kurumlardır. Çorum Belediyesi’nin halkımıza dokunan hizmetleri ve Hitit Üniversitesi’nin akademik başarıları ortadadır. Kurumlarımızı hedef alarak Çorum’un birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan bu tür söylemlerin, kamuoyumuz nezdinde de bir karşılık bulamayacağına inancımız tamdır. Bu kurumların itibarı, şehrimizin itibarının bir parçasıdır. Onlara yöneltilen haksız suçlamalar, dolaylı olarak tüm Çorum halkını hedef almaktadır. Halkımızdan beklentimiz, bu tür iddialar karşısında sağduyusunu koruması, resmî açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara temkinli yaklaşmasıdır. Yapılan resmî açıklamalarda, zaten konuyla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtilmiş olup usul ve yasalara aykırı bir husus olduğu tespit edilmesi hâlinde zaten gereğinin yapılacağı aşikârdır. Yapılan yanlışların da takipçisi olacağız.

Tüm hemşehrilerimizi bu tür dezenformasyonlara karşı dikkatli olmaya, sadece resmî ve güvenilir kaynaklara itibar etmeye davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)