Ünilig Bocce Türkiye Şampiyonasında Hitit Üniversitesi öğrencileri üç branşın ikisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

30 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında Mersin Kapalı Bocce Salonu’nda yapılan Ünilig Bocce Türkiye Şampiyonasında 27 üniversiteden 127 sporcu mücadele etti.

Hitit Üniversitesi Bocce takımı Doç. Dr. Emrah Yılmaz ve Araş. Gör. Mert Ayrancı idaresindeki bocce takımı Volo, Petank ve Raffa kategorilerinde mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda Bocce Raffa Altın Nokta disiplinde Emre Dokur, Bocce Petank Disiplininde ise Hasan Dündar üçüncü olarak iki bronz madalya kazandılar.

Üniversiteden yapılan açıklamada şampiyonada üniversiteyi başarı ile temsil eden sporcuları tebrik ederken şampiyonada görev yapan branş sorumlusu Doç. Dr. Emrah Yılmaz ve Arş. Gör. Mert Ayrancı’ya katkılarından dolayı teşekkür edildi.