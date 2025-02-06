U 15 Final Grubunda ikinci maçlar tamamladı.

İlk haftayı kayıpsız geçen iki takım Vefaspor ve Mimar Sinanspor takımları ikinci maçlarını da kazanarak şampiyonluk yolunda iddialarını ortaya koydular.

İlk maçını farklı kazanarak lirderlik koltuğuna oturan Vefaspor ikinci maçında Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda zorlansada ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü. Mimar Sinanspor ise Osmancık Belediyespor deplasmanından 5-1 galip dönerek yarışa devam dedi. Bu maçta üçte kırmızı kart çıktı.