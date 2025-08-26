ÖSYM Türkiye genelinde tüm devlet üniversitelerine yerleşme oranını yüzde 99 ve yüzde 100 olarak açıklamıştı.

Hitit Üniversitesi de, ÖSYM tarafından açıklanan YKS-2025 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Sonuçlarla birlikte Hitit Üniversitesi’nde lisans ve önlisans kontenjanlarında yüzde 100'lük doluluk yaşandı.

LİSANS VE ÖNLİSANS ORANLARI

ÖSYM tarafından tanınan kontenjanlarla birlikte bin 388 (1.388) lisans, 2 bin 440 (2.440) ön lisans olmak üzere toplam 3 bin 828 (3.828) öğrenci Hitit Üniversitesi’ne yerleşti.

ÖZEL YETENEKLE 215 ÖĞRENCİ DAHA

Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin gerçekleştireceği özel yetenek sınavlarının ardından 215 öğrencinin daha Hitit Üniversitesine yerleşmesi bekleniyor. Böylelikle uluslararası öğrenciler hariç yerleşen öğrenci sayısı 4 binin üzerine çıkacak.

İSTİHDAM ODAKLI 5 YENİ PROGRAM YÜZDE 100 DOLDU

Hitit Üniversitesinde bu yıl açılan 5 yeni program ilk öğrencilerini kabul etti. Bugünün ve geleceğin iş dünyasında önemli yere sahip olacak yeni programların tamamı doldu.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde açılan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ve Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi bölümleri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği ve Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.