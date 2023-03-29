MUSTAFA BURAK YALÇIN

Dünyada en önemli uluslararası üniversite sıralama indekslerinden olan Scimago sıralamasında Hitit Üniversitesi(HİTÜ) 134 üniversite arasından 118. sırada yer aldı.

Yükseköğretim ve araştırma kurumlarını performansı, inovasyon çıktıları ve toplumsal etki olmak üzere 3 ana gösterge üzerinden değerlendiren SCIMAGO 2023 sıralaması açıklandı.

HİTÜ 22 SIRA GERİLEDİ

2022 yılında Türkiye'den 134 üniversitenin yer aldığı sıralamada 96. sırada olan Hitit Üniversitesi bu yıl 118’nci sırada yerini aldı.

BÖLGE ÜNİVERSİTELER ARASINDA EN GERİDE YER ALDIK

Çevre illerden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 78. sırada, Kastamonu Üniversitesi 81. sırada Yozgat Bozok Üniversitesi 93. sırada, Amasya Üniversitesi 111. sırada, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin ise 117. sırada yer aldığı sıralamada Hitit Üniversitesi’nin bölge üniversitelerinden geri kaldığı gözlemlendi.