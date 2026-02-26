Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ve TÜBİTAK desteğiyle Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulan “Milli Teknoloji Atölyesi”, öğrencilerin kullanımına açıldı.

Kuzey Kampüste Teknoloji Merkezi yanında yer alan atölye, gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasını, millî teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Hitit Üniversitesinin “4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği”ne yaptığı başvuru TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Atölyelerin kurulumundan teknik ekipman teminine, sarf malzemelerinden proje faaliyet giderlerine ve personel istihdamına kadar geniş kapsamlı destek için 36 ay süreli, 30 milyon liralık destek sözleşmesi imzalandı.

TÜBİTAK tarafından yürütülen “4003-T Milli Teknoloji Atölyeleri Proje Desteği” kapsamında hayata geçirilen atölye, öğrencilerin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanabilecekleri donanımlı üretim alanları oluşturmayı hedefliyor. Program çerçevesinde TÜBİTAK destekli kurulan atölyelerde, takımların ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve sarf malzemeleri temin edilerek proje geliştirme süreçleri destekleniyor.

ATÖLYE, RANDEVU SİSTEMİYLE ÖĞRENCİLERİN KULLANIMINA SUNULDU

Hitit Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi, https://mth.tc/MTA-Hitit-Randevu bağlantısı üzerinden erişilen randevu sistemiyle öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Prototipleme cihazları, elektronik ve mekanik geliştirme alanları ile sarf malzeme destekleri sunan atölye; eğitim ve mentorluk imkânlarıyla öğrencilerin projelerini tasarlama, geliştirme ve test etme süreçlerine katkı sağlıyor. Atölye aynı zamanda teknoloji yarışmalarına hazırlık süreçlerine de destek veriyor.

Türkiye genelinde gençlere üretim kültürü kazandırmayı ve fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri nitelikli ortamlar oluşturmayı hedefleyen Milli Teknoloji Atölyeleri, üniversite–TÜBİTAK iş birliğinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.