Çorum FK pazar günü Bodrum ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanına sakatlığı devam eden Aleksiç katılmazken Geraldo ise takımdan ayrı olarak özel çalışma yaptı. Adelesinde ağrı olan Atakan Akkaynak ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Bu futbolcunun durumu maç günü yapılacak kontrolden sonra belli olacak.

Çalışma salonda aktivasyon hareketleri ve ardından bisiklet sürülmesi ile devam etti. Ardından sahaya geçen Çorum FK burda önce pas çalışması yaptı. Daha sonra hücum, savunma ve taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu istediklerini bu bölümde mevkisel olarak futbolculara aktardı. Çalışma kaleli oyun ile tamamlandı. Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.