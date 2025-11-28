Gelişim Liginde Arca Çorum FK U 16 ve U 17 takımları 9. grupta final grubu mücadelesi veriyorlar.

U 17 takımı grupta zirveyi Sivasspor ile paylaşırken U 16 takımı ise son haftalarda kaybettiği puanlarla altıncı sıraya kadar geriled.

Ligde geçtiğimiz hafta sonu U 16 takımı grupta alt sıralarda bulunan Ankara Demirspor’a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup olarak play-off mücadelisi yolunda ağır yara aldı. Grupta Gençlerbirliği takımı açık ara liderliğini devam ettiyor. Çorum FK U 16 takımı onuncu hafta maçında yarın evinde grupta ikinci sırada bulunan Sivasspor ile karşılaşacak.

U 17 takımı ise sekizinci maçında yedinci galibiyetini Ankara Demirspor’u deplasmanda 4-2 yenerek aldı. Çorum FK bu galibiyet ile zirveyi Sivasspor takımı ile aynı puanla paylaştı. Çorum FK U 17 takımı ligin onuncu hafta maçında aynı puanla zirveyi paylaştığı Sivasspor ile evinde karşılaşacak.