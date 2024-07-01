Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Sanayi Sitesi’nde kamulaştırılan alandaki hurdacıların taşınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

20 hurdacıdan 15’inin taşınma işlemi tamamlandı.

Çorum’da, metal, kağıt, plastik gibi atıkların toplanması, işlenmesi ve geri dönüşüme kazandırılması alanında faaliyet gösteren işyerleri Çorum Sanayi Sitesi’nde kendi meslek türlerine uygun alanda toplanıyor.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan imar planı değişikliği ve bu kapsamda yürütülen kamulaştırma işlemleri doğrultusunda aşağı sanayi sitesinde bulunan ruhsatsız işyerlerine yasal süre verilerek tahliye edilmesi istenmişti.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 20 hurdacıdan 15’inin tahliye işleminin gerçekleştirildiği belirtilerek, “Taşınmaları uygun dükkân bulamayan 5 işyerine de 15 gün ek süre verildi. Bu süre içerisinde kalan 5 iş yerinin de tahliyesi sağlanacaktır. Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan ve zaman zaman yangın olaylarına sebep olan bu işyerlerinin uygun alanlara taşınması çalışması Zabıta Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir.” denildi.