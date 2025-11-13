Sezona Bölgesel Amatör Lig hedefi iye nazırlanan Sungurlu Belediyespor bu liglerin tecrübeli futbolcusu orta saha oyuncusu Hüseyin Can Sözüdoğru ile anlaştı.

Bu sezon tüm kulvarlarda gözünü bir üst lige diken ve 1. Amatör liginde mücadele Sungurlu Belediyespor futbolda transfer döneminde hız kesmeeden devam ediyor.

Arca Çorum fK Akademi Lig’lerinde 117 maç, BAL Ligi’nde 63 maça çıkan ve 2. ligte ARCA Çorum FK ile 5 maça çıkan Sözüdoğru 2025-2026 sezonunda Sungurlu Belediyespor ile anlaştı. Sözüdoğru’nu ARCA Çorum FK (2. LİG), Osmancık Belediyespor (BAL), Altınova Belediyespor (BAL), Gençlik Mimar Sinanspor (BAL) takımlarında oynadı.