Gençlerbirliği'nde akşam saatlerinde imza atan Hüseyin Eroğlu takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Lige verilen arada 4 gün izin yapan Gençlerbirliği, yeni haftanın hazırlıklarına başladı. Haftanın ilk çalışması yeni teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleşti.

6 Ocak – Pazartesi günü deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde topbaşı yaptı.

Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan haftanın ilk antrenmanına oyuncular, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Günün tek antrenmanı oynanan çift kale maç ile son buldu.