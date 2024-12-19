Voleybol’da B Klasman hakemimiz Hüseyin Kamber’e erkekler 2. liginde görev.

Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 22 Aralık pazar günü Aydın Doğan Spor Salonu’nda saat 16.00’da Gümüşsu Gümüşhanespor ile Depsaj Enerjispor takımları arasındaki maçı ilimiz hakemi Hüseyin Kamber yönetecek.

Yardımcılıığını ise Gümüşhane’den Gökhan Koyun. Maçta gözlemci olarak ise Gümüşhane’den Atilla Ayvaz yapacak.

Ligde Gümuşsu Gümüşhanespor takımı 14 maç sonunda topladığı 18 puanla sekizinci sırada yer alırken Depsaj Enerjispor takımı ise 15 maçta 8 puanla 13. sırada bulunuyor.