Çorum Organize Sanayi'nde faaliyet gösteren Ser Döküm işletme sahibi ve Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Hüseyin Karagöz, vefat etti.
Merhumun cenazesi Çankırı'da toprağa verildi.
Cenaze namazına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Genel Başkan Vekili Sabri Tekir, Genel Başkan Yardımcıları Cafer Güneş, Yusuf Sunar, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bekir Gündoğmuş, Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık ile Karagöz’ün yakınları katıldı.
Karagöz, kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı’na defnedildi.