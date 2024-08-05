Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Çorum’daki huzur ve güven ortamının korunması ve sürdürülmesi için düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çorum’un genel asayiş durumu ve güvenlik önlemlerinin detaylı bir şekilde ele alındığı toplantıda Vali Dağlı, suç ve suçluyla mücadelede kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vali Dağlı, ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapılan çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini de belirtti. (Haber Merkezi)