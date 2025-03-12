Vali Ali Çalgan, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe Vali Ali Çalgan’ın yanısra eşi Halide Çalgan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve bazı daire müdürleri katıldı.

Huzurevi sakinleri ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Çalgan, sağlıklı, uzun ömürler dileyerek şunları söyledi: “Hepimizin derdi, sizlerin rahat etmesi, daha huzurlu ve nezih bir ortamda, daha sağlıklı bir şekilde hayatınızı sürdürmeniz. Hepimiz bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz. Devletimizin imkânları sayesinde başımız dik, sizlere mahcup olmadan yanınıza gelip ziyaret ediyoruz. Sizleri mutlu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz.

İnsanın, nasıl ki doğumu, çocukluk evresi, yetişkinliği ve orta yaşı hayatın doğal evreleriyse, yaşlılık da hayatımızın bir evresidir. Yüce Allah, bu yaşlardan da keyif almayı hepimize nasip etsin. Dünyevi bir istek olarak görülebilir, ancak yaşama sevinci çok önemlidir. Pamuklar içinde de olsanız, altın taslardan şerbetler de içseniz, yaşama sevinciniz olmazsa, bunların hiçbirinin önemi yok. Ev sahipliğiniz için çok teşekkür ederim. Burada sizinle bir arada bulunmaktan, sizlerle birlikte iftar yapmaktan dolayı çok mutluyum.”

Çalgan, programda huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet etti.