İbrikdar Türbesi projesine 1 milyon TL hibe

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) su testisini taşıyan sahabe İbrikdar Hazretleri’nin geçmişte türbesinin bulunduğu alanla ilgili hazırlanan projenin destek almaya hak kazandığını açıkladı.

Başkan Gelgör’ün verdiği bilgilere göre, daha önce belediye tarafından kamulaştırılan alan için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’ya sunulan proje kabul edildi. Bu kapsamda “İbrikdar Türbesi Fizibilite Raporu ve Teknik Projelerinin Hazırlanması” başlıklı çalışma için Osmancık Belediyesi’ne 1 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Proje doğrultusunda, türbe alanının tarihi, kültürel ve turizm potansiyelinin bilimsel verilerle ortaya konulması amacıyla fizibilite raporu hazırlanacak, ayrıca alanın gelecekteki kullanımına yönelik teknik projeler oluşturulacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından alanın, inanç ve kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Hibe desteğine ilişkin sözleşmenin, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile imzalandığını belirten Başkan Gelgör, projenin Osmancık için büyük önem taşıdığını vurguladı. Gelgör, “İlçemizin manevi değerlerini korumak, tarihini gelecek nesillere aktarmak ve inanç turizmini canlandırmak adına önemli bir adım attık. Projemizin Osmancık’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, proje sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilecek veriler doğrultusunda uygulama aşamasına geçilebileceğini ve alanın Osmancık’ın kültürel kimliğine değer katacak şekilde değerlendirileceğini belirtti.