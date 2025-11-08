Alagöz Holding Iğdır FK yarın akşam Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeşil Beyazlılar bugün Çorum’a gelecekler.

Yeşil Beyazlı takım Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Çalışmada daha sonra Çorum maçının oyun taktiğini çalıştıran Teknik Direktör İbrahim Üzülmez orta sahada rakibe boş alan bırakmama ve çabuk oynamaları konusunda uyardı. Iğdır FK bugün Çorum FK maçı için yola çıkacak.