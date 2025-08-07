Geçtiğimiz sezonun transferdeki flaş takımı Iğdır FK bu sezon başı sessizliğini bozdu ve dün yaptığı transfer açıklamaları ile iddiasını ortaya koydu.

Iğdır FK dün altı transferin açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Geçen sezon Boluspor forması giyen Oğuz Kağan Güçtekin ile 2-1 yıllık, Göztepe forması giyen Doğan Erdoğan ile 2 yıllık, Ankaragücü kulübünden Ali Kaan Güneren ile 2+1 yıllık, Trabzonspor’dan Muhammet Taha Tepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa FK forması giyen Moryke Fofana ile bir yıllık sözleşme imzalayan Iğdır FK geçen sezon kiralık olarak Iğdır FK forması giyen Serkan Asan‘ın bonservisini alarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.