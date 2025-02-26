Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü Iğdır FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Ahmethan Köse ve Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti. Ardından tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışmada Iğdır maçının oyun taktiği konusunda futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu. Futbolculardan basit top kaybı yapmamaları ısrarla isteyen Özbalta tüm futbolculardan topun kıymetini iyi bilmeleri gerektiğini söyledi.

Taktik çalışmanın ardından son bölümde oyun formatında bir çalışma ile antrenmanı tamamlayan kırmızı siyahlı takım bugün erken saatlerde yapacağı taktik çalışma ile Iğdır maçının hazırlıklarını tamamlayacak.