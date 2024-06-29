Geçen sezon 2. lig play-off maçları sonunda 1. lige yükselmeyi başaran Iğdırspor büyük oynuyor.

Yeşil Beyazlı kulüp Eyüpspor’dan ikinci transferi Rogerio Thuram ile yaptı.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu Brezilya’da bir çok kulüpte forma giydikten sonra Türkiye’de ilk olarak 2019-20 sezonunda Konyaspor’da forma giydi.

Ardından Tuzlaspor’a transfer olan Thuram kiralık olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde oynadıktan sonra geçen sezon devre arasında Pendikspor’dan Eyüpspor’a transfer olan Tnuram 15 maçta forma giydi 3 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

Thuram Iğdırspor’la iki yıllık resmi imzayı kulübün Sportif Direktörü Abdulhamit Yıldız’ın katıldığı törenle attı.