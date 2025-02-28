Yarın sahasında Çorum FK’yı konuk edecek Alagöz Holding Iğdır FK bu maçın hazırlıklarını moralli şekilde sürdürüyor.
Ligde Teknik Direktör Çağdaş Çavuş göreve geldikten sonra ligde çıkışa geçen ve son haftalarda topladığı puanlarla çıkışa geçen yeşil beyazlılar dün yaptıkları antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Çağdaş Çavuş dünki çalışma sırasında Çorum maçının oyun taktiğini sahada uygulattı ve futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.
Yeşil beyazlı takımda futbolcuların oldukça neşeli ve moralli oldukları gözlendi.
Iğdır FK bugün yapacağı ter antrenmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Editör: Çorum Hakimiyet