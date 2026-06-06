Çorum Belediyesi'nde iki ayrı birim müdürünün görevden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Edindiğimiz bilgilere göre; Etüd Proje Müdürü Said Toraman ile Spor Müdürü Nadir Solak, sorumlu oldukları birim müdürlüklerini bırakmak istediklerini idareye bildirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın, gelecek hafta içinde hem görevlerinden ayrılmak isteyen iki müdür ile diğer bazı birim müdürlüklerinde değişiklik yapabileceği konuşuluyor.

KURUMSAL TEAMÜLDE PEK GÖRÜLMÜYOR

Bilindiği üzere Başkan Aşgın, görev süresi içinde belediyenin kurumsal geçmişinde çok sık görülmeyen tarzda birim müdürlerinde art arda rotasyon veya görev değişiklikleri yaparak dikkat çekmişti.

(Habercim19)