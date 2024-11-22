Çorum’da yaklaşık yarım asırdır yemek sektöründe lezzetin ve kalitenin adresi olan İkinci Bahar Lokantası, ikinci şubesini Samsun yolu 3. kilometrede bulunan Seyyah Park’ta açtı.

Uzun yıllardan beri Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak’ta hizmet veren ve kurulduğu günden bugüne kalitesinden ve lezzetinden ödün vermeyen İkinci Bahar, yeni şubesini Çorum halkının hizmetine sundu.

İkinci Bahar Seyyah Park şubesinin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve davetliler restoranı gezerek, İkinci Bahar’ın lezzetlerinden tattı.

Çorum’un gözde lokantalarından İkinci Bahar, birbirinden lezzetli yemekleri ile damaklara, eşsiz mekanı ile de konuklarına muhteşem bir görsellik sunuyor.

HAFTANIN HER GÜNÜ TANDIR KEBABI

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak’ın sahibi olduğu lokanta yeni şubesinde lezzetiyle ünlü Tandır Kebabı’nı da haftanın her günü Çorumluların damak zevkine sunuyor.

TOPLU YEMEKLER İÇİN ÖZEL ALAN

Tandır’ın yanı sıra ızgara çeşitleri, lahmacun, pizza ve döner çeşitleri ile Çorum halkının hizmetinde olan İkinci Bahar Seyyar Park’ta ayrıca restoranda çocuklar için oyun alanı ve toplu yemek organizasyonları içinde 120 kişi kapasiteli bölümde bulunuyor.