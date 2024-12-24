Bölgesel Amatör Lig 5. grupta temsilcimiz Mimar Sinanspor sahasında Geredespor’a 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet alarak ligde üst sıralara tutunma fırsatını kaçırdı.

Grupta Karadeniz Ereğlispor haftayı oynamadan üç puanla kapatarak rakipleri ile puan farkını açmaya devam etti.

Ligde son iki maçından dört puanla ayrılarak moral bulan Mimar Sinanspor puan olarak altında bulunan Geredespor karşısında beklenen performansı gösteremedi.

Özellikle hücumda varlık gösteremeyen ve pozisyon bulamayan temsilcimiz ilk yarının uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup olarak sıralamada bir basamak geriledi.

Bartınspor evinde Taşköprüspor’u yenerek ikinci sıraya yükselirken haftanın kritik maçında ise Çubukspor, Çankırıspor önünde tek golle üç puan alarak rakibi ile puanları eşitledi.

Ligde ilk yarı bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak. Mimar Sinanspor ilk yarının son maçında pazar günü Çarşambaspor ile deplasmanda mücadele edecek. Lider Karadeniz Ereğlispor, Mimar sinan galibiyeti ile moral bulan Geredespor deplasmanına çıkacak.

Grupta haftanın kritik maçında ise Çankırıspor ile Keçiören Belediye Bağlumspor takımları arasında oynanacak.