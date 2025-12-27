Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücrete tepki gösterdi.

“Yıl 1993 asgari ücret o zaman iktidar olmayan şimdiki yönetim bakın ne diye konuşuyordu: “Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla, bir simidi bile layık görmüyor. Bunların izinden nasıl gideceksiniz? İşte ekonomik durum bu. Yıl 2025 konu 2026 yılı asgari ücret; yaşattığını yaşamadan gidemezsin. Siz iktidar olarak bırak bir simit bir çayı sadece kuru ekmeği bile çok gördünüz Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine” diyerek açıklamasına başlayan DP İl Başkanı Ahmet Damar,

“Bir Suriye’yi düşündüğünüz kadar asgari ücretliyi düşünmediniz. 5li çeteyi düşündüğünüz kadar emekliyi, esnafı düşünmediniz. Afrika Devletlerini, Suriye’yi kalkındırmak istediğiniz kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve onun onurlu insanlarını kalkındırmayı düşünmediniz. Asgari ücretliden, emekliden, esnaftan, tüy yetmemiş yetimin hakkını aldınız baronların vergilerini affettiniz ama halkı sefalete sürüklediniz. Utanmadan enflasyona ezdirmedik diyorsunuz doğru ezdirmediniz öldürdünüz. Hep bir şey yaparken 2002 ve öncesi ve 2002 sonrasından bahsediyorsunuz doğrudur 2002 öncesi asgari ücretli, emekli, esnaf rahatlıkla bir düğüne giderken çeyrek alıp gidiyordu bırakın şimdi çeyrek almayı davetlerden kaçmak için fırsat kolluyor. Emekli torunundan kaçıyor asgari ücretli 11-12 saat çalışıyor daha sonra ikinci bir iş arıyor. Emekli 70 yaşından sonra masraflarını karşılamak için iş arıyor. Nerden nereye” dedi.

DP İl Başkanı Damar, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Şimdiki iktidar muhalefetteyken çok güzel çay simit hesabı yapıyordu. Sayın iktidar şimdide otur da çay simit hesabını yapı ver. İktidar da haklı şimdiki muhalefet olacak büyük parti kendi derdine düşmüş halktan uzaklaşmış koltuk sevdasından başka bir şey düşünmüyor. Muhalefetlik yapmıyor, küçük partilerinde söz hakkı yok ülkede muhalefet olmayınca da iktidar bildiği gibi at oynatıyor. 600 milletvekili dersen onların tuzları kuru iki yıl milletvekilliğinden sonra kıyak bir emeklilik. Muhalefetteyken asgari ücret zammını böyle hesap yapıyorsunuz böyle eleştiriyorsunuz, çay simit hesabını yapıyorsunuz aslında en sert eleştiriyi siz yapıyorsunuz şimdi. Milletimizi enflasyona ezdirtmedik asgari ücret hayırlı olsun diyorsunuz.”