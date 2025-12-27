Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı’nın Genişletilmiş Aralık ayı İl Divan Toplantısı, Pazar günü yapılacak.

Konuya ilişkin bilgi veren İl Başkanı Şuayb Sarı; 28 Aralık Pazar günü, Afra 1 Düğün Salonu’nda saat 13.30’da başlayacak olan Divan Toplantısı’na, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Malatya Milletvekili Yaşar Canbay’ın da katılacağını bildirdi.

Saadet İl Başkanı Sarı, yemek ikramının da olacağı Genişletilmiş Aralık ayı İl Divan Toplantısı’na, tüm Çorum halkını ve basın mensuplarını davet etti. (Haber Merkezi)