Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Mustafa Kaplan, Bayat İl Genel Meclisi Üyesi Fatih Balcıoğlu ve Mecitözü İl Genel Meclisi Üyesi Ali Özdanacı’dan oluşan heyet Çorum Çölyak Derneğini ziyaret ederek “Glütensiz Mutfağı” inceledi.

Ziyarette Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Başkan Yardımcısı Hacer Kesici, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Kaya ve Gizem Coşkun hazır bulundu.

Çölyaklılara yönelik yapılacak çalışmalar ve özellikle glütensiz ekmek imalatının görüşüldüğünü ziyarette ayrıca mutfakta Deniz Özbakır tarafından pişirilen glütensiz ekmek numuneleri test edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, “Bize karşı gösterdikleri yakın ilgi için komisyon üyelerimizin nezdinde tüm İl Genel Meclisi’ne ve Başkanımız Fatih Temur’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çölyaklılar için çok verimli bir faaliyet oldu. Derneğimizin çalışmaları, çölyak ve özellikle glütensiz ekmek üretimi hakkında görüştük. Projeleri nasıl yürüteceğimizi anlattık ve İl Genel Meclisi’mizin desteğini istedik. Glütensiz mutfağımızda ekmek üretimine en kısa sürede başlamayı hedefliyoruz. İl Genel Meclisimiz ve kıymetli idarecilerimizin destekleri bizim için çok önemli. Umarım başarılı bir sonuç alırız ve tüm glütensiz beslenenler için yeni bir kapı açılır” dedi.

Glütensiz Mutfak ve çalışmaları inceleyen komisyon üyeleri ziyaretin çok faydalı olduğunu dile getirerek, derneğe destek olmaktan memnun olacaklarını ifade ettiler ve İl Genel Meclisi toplantısında çölyak hakkında sunum yapılmasını istediler.