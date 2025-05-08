İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun (İİMEK) 2025 yılı 2. olağan toplantısı yapıldı.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından 2025 yılı birinci üç aylık dönemine ilişkin hedef ve gerçekleşmeler, Denetim Kurulu’nun aynı dönemde yürüttüğü denetim faaliyetleri ile İŞKUR tarafından yürütülen işbaşı eğitim programlarında yapılan yönetmelik değişiklikleri ve kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedefleyen Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

2025 yılı birinci İİMEK toplantısında onaylanan engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma projelerinin sonuçları da kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Ayrıca, Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından sunulan mesleki eğitim talepleri kurul üyelerince görüşülerek karara bağlandı.

Bu kapsamda, Kargı İlçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde "Seyahat ve Konaklama" bölümü açılması yönündeki talep kabul edilirken, TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde ise MESEM açılması uygun bulundu.

Toplantı, istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi. (Haber Merkezi)