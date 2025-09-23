Haydi Yapalım Derneği (Let's Do It Türkiye) Çorum İl Temsilciliği, Dünya Temizlik Gününde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Atçalı Ormanı mevkiinde 20 Eylül Cumartesi günü 13.00-14.00 saatleri arasında yapılan etkinliğe Let's Do It Türkiye, AFAD, TEMA ve Çorum Doğa Kulübü gönülleri ile jandarma ekipleri katıldı. Gönüllüler çevre temizliği yaptıkları alandan toplam 500 kg çöp topladılar.

Let's Do It Türkiye Çorum İl Temsilcisi Eda Nur Çakal, etkinlikleri hakkında yaptığı açıklamada, “Cumartesi günü hep birlikte çöp körlüğünü yenmek adına farkındalık oluşturduk. Atçalı Ormanı mevkiinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikte çevre temizliği yaparak 55 çöp poşetinde toplam 500 kg atık topladık. Etkinliğimize katılan tüm gönüllülerimize, yiyecek ve içecek sponsorumuz Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile bizlere video ve fotoğraf çekiminde destek olan Metehan Yazıcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

LET’S DO IT TÜRKİYE

Haydi Yapalım Derneği (Let’s Do It Türkiye) Türkiye’deki yanlış yönetilen atıklara ve çevresel sorunlara karşı farkındalık yaratmayı ve çözüm üretmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak dikkat çekiyor. Türkiye’nin doğal güzelliklerini ve zengin biyolojik çeşitliliğini koruma misyonuyla, toplumun her kesimini bir araya getiren taban odaklı bir hareket olan Haydi Yapalım Derneği küresel çevre hareketi Let’s Do It World’ün bir parçası olarak Dünya Temizlik Günü’nün de Ulusal Koordinatörü.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda hareket eden dernek, sorumlu tüketimi teşvik ederken, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum arasında güçlü işbirlikleri kurmayı hedefliyor. Dünya Temizlik Günü gibi uluslararası kampanyaların Türkiye ayağını koordine eden dernek, binlerce insanı temiz bir çevre için harekete geçiriyor ve geleceğe daha sağlıklı bir dünya bırakma hedefini destekliyor.